В тарифах на тепло и воду ФАС выявила нарушения

Активизация усилий ФАС в сфере контроля тарифообразования обусловлена в том числе и новыми полномочиями службы, считает зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: «Проверки они проводили и в прошлом, и позапрошлом году, выявляли достаточно часто серьезные суммы, которые были необоснованно включены в состав тарифов. Но в этом году мы приняли закон, который дал им дополнительные полномочия. И если раньше они просто давали региональным регуляторам предписания с тем, чтобы они привели тарифы в соответствие, то теперь у них есть право самостоятельно менять тарифы, применять санкции к тем региональным регуляторам, которые не выполняют требования закона».