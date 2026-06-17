В тарифах на тепло и воду ФАС выявила нарушения

С начала 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Генпрокуратурой провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах. В результате выявили 801 тарифное решение, принятое с нарушениями. Кроме того, ФАС выдала 62 предписания об исключении 6,59 миллиарда рублей необоснованных средств из тарифов. «Парламентская газета» (18+) выясняла, помогут ли решения антимонопольщиков снизить нагрузку на потребителей.
Необоснованные и существенные.
Согласно ведомственной информации, размещенной на сайте ФАС, с начала этого года федеральная служба и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах, выявив в 65 субъектах 801 тарифное решение, принятое с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов.
«В результате компании, которые получили госимущество, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ», — говорится в сообщении. До 1 января 2027 года нарушителям следует устранить выявленные огрехи в сфере управления госимуществом.
Помимо этого, проверяющие обнаружили 4 миллиарда рублей, экономически необоснованно включенных в тарифы. Эти средства ФАС предписала до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестпрограммы, предусматривающие модернизацию объектов ЖКХ. Если этого не случится, средства будут исключены из тарифов.
«Такой подход позволяет сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования средств потребителей», — пояснили в пресс-службе ФАС.
Также антимонопольное ведомство уведомило об итогах проведенных проверок в сфере электроэнергетики и ЖКХ во втором полугодии 2025 года и в 2026 году: 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов на 6,59 миллиарда рублей.
В планах ФАС до конца года проверить экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электроэнергии и в сфере обращения с ТКО.
Усилить контроль.
Активизация усилий ФАС в сфере контроля тарифообразования обусловлена в том числе и новыми полномочиями службы, считает зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: «Проверки они проводили и в прошлом, и позапрошлом году, выявляли достаточно часто серьезные суммы, которые были необоснованно включены в состав тарифов. Но в этом году мы приняли закон, который дал им дополнительные полномочия. И если раньше они просто давали региональным регуляторам предписания с тем, чтобы они привели тарифы в соответствие, то теперь у них есть право самостоятельно менять тарифы, применять санкции к тем региональным регуляторам, которые не выполняют требования закона».
А вот оценить эффективность нового подхода пока сложно. К примеру, взять предписание о включении части переплаченных сумм в состав инвестиционных программ. Светлана Разворотнева напомнила, что сейчас «инвестиционные деньги никак не окрашены», и даже не у всех ресурсоснабжающих организаций есть инвестиционные программы.
«Будет ли производиться дальнейший контроль за тем, как были израсходованы эти деньги, если они не были возвращены гражданам? И, конечно, главная проблема, на мой взгляд, сегодня заключается в том, что контроль за тарифами и за программами выполнения модернизации коммунальной инфраструктуры сосредоточен в разных руках. К примеру, за модернизацию отвечает Минстрой, отчасти региональные и местные власти», — пояснила Разворотнева.
Депутат напомнила про законопроект, «который завис при подготовке ко второму чтению». Документ, в частности, обязывает каждое ресурсоснабжающее предприятие иметь инвестиционную программу и ежегодно отчитываться о ее выполнении. При этом местные и региональные власти должны контролировать состояние коммунальной инфраструктуры, оценивая ход модернизации.
Такая мера, убеждена Разворотнева, на порядок повысит эффективность контрольных мероприятий.