В Красноярском крае приступил к работе первый «земский тренер»

Первым в регионе участником федеральной программы «Земский тренер», которая направлена на привлечение специалистов спортивной отрасли в сельскую местность и малые города, стала выпускница Сибирского федерального университета (СФУ) Александра Тонких. Она заключила со Спортивной школой в городе Кодинске трудовой договор, по которому предстоит отработать не менее пяти лет. Александра родилась в Богучанском районе. С детства увлекалась спортом: начинала с волейбола, попробовала себя в легкой атлетике, бобслее и регби. Получила профессиональное образование в Красноярском колледже олимпийского резерва и высшее — в Институте физической культуры, спорта и туризма СФУ. Ради участия в программе «Земский тренер» переехала в Кодинск из Красноярска. Программу Александра считает удачным стартом для тренерской карьеры, а единовременную выплату в миллион рублей — отличным поводом для инвестирования. В спортивной школе Кодинска девушка будет работать тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11−14 лет. Начало программе «Земский тренер» положено. Развитие спортивных кадров — одна из задач, поставленных губернатором Красноярского края Михаилом Михайловичем Котюковым. Главная наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в небольшие города и села с населением до 50 тысяч человек и дать детям в разных территориях края возможности для занятий спортом с грамотными наставниками. Планируем, что в июле к работе приступят еще два «земских тренера» в городском поселке Большая Мурта. Надеюсь, что примеру первых участников последуют и другие претенденты«- отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов. Напомним, что специалисты отрасли, обладающие необходимой квалификацией, могут присоединиться к программе до 1 сентября 2026 года. В Красноярском крае сейчас нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию на коньках, футболу, волейболу, баскетболу, борьбе. Подробнее о программе “Земский тренер”, которая реализуется в рамках государственной программы “Спорт России”, можно узнать на портале КрайСпорт — www.kraysport.ru/activity/zemsky-coach или по телефону: 8 (391) 226−77−40.