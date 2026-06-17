Укол в воде: раскрыта тайна нашествия ядовитой рыбы фугу в России

«Я думаю, это единичные экземпляры, их не так уж и много должно быть на Дальнем Востоке. Всё это, вероятно, связано с деятельностью человека. Изменились температурные параметры, плотность воды, течения также могли претерпеть изменения. Именно такие факторы в основном и приводят к подобным явлениям», — отметил Таврический.