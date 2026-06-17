Укол в воде: раскрыта тайна нашествия ядовитой рыбы фугу в России

На Дальнем Востоке зафиксировали нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. Местные жители рассказывают, что в акватории Приморья ранее она не встречалась в больших количествах. Событие для aif.ru эксклюзивно прокомментировал океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический.
По его словам, паниковать из-за сообщений о массовом нашествии не стоит. Таврический полагает, что речь идёт о единичных экземплярах, миграция которых связана с техногенными изменениями среды.
«Я думаю, это единичные экземпляры, их не так уж и много должно быть на Дальнем Востоке. Всё это, вероятно, связано с деятельностью человека. Изменились температурные параметры, плотность воды, течения также могли претерпеть изменения. Именно такие факторы в основном и приводят к подобным явлениям», — отметил Таврический.
Он также выразил сомнение, что рыба фугу может добраться, к примеру, до Сахалина.
«Вряд ли она доберётся до Сахалина, там всё-таки действует течение Куросио… Если параметры среды изменятся, может всё и скорректироваться, но пока распространение ограничено», — добавил океанолог.
Вопреки расхожему мнению об агрессивности фугу, Таврический отметил, что главная угроза кроется не в воде, а на тарелке. Непосредственно в морской среде рыба практически безопасна для пловцов и дайверов при соблюдении элементарной осторожности.
«Если её не кушать, то она не опасна. Уколы её не смертельны сами по себе. Главное — не касаться её шипов. Конечно, если случайно задеть, это будет больно, но не смертельно», — отметил эксперт.
Таврический напомнил, что в Японии фугу считается изысканным деликатесом. Но готовить её могут лишь повара, прошедшие специальное обучение и получившие лицензию.
«Если рыбу умело приготовить, это очень вкусно», — заключил океанолог.
Рыба фугу содержит тетродотоксин, который является одним из самых мощных природных нейротоксинов. Этот яд блокирует передачу нервных импульсов, что приводит к постепенному развитию паралича у человека. На сегодняшний день не существует эффективного противоядия.
Ранее в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН изданию рассказали, что появление рыб фугу у берегов Владивостока — закономерное явление. По словам ученых, представители семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) обитают в прибрежных водах. Появление этих ядовитых рыб у берегов города связано с сезонным усилением теплых течений — Цусимского и Восточно-Корейского.