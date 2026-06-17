Хет-трик Месси принёс Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, выйдя на поле в матче против Алжира. Для 38-летнего форварда этот турнир стал шестым в карьере. Никому ранее не удавалось принять участие в таком количестве мировых первенств.