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На омских трассах начались рейды по проверке транспорта

Сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги, чтобы оценить техническое состояние машин и напомнить водителям о правилах.

Источник: Аргументы и факты

Профилактическое мероприятие «Технадзор» стартовало сегодня на территории Омской области, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ходе рейда автоинспекторы проверяют техническое состояние транспортных средств.

Особое внимание — к пассажирскому транспорту. Инспекторы проводят профилактические беседы с водителями, призывая их не превышать скорость и избегать резких манёвров, которые могут привести к авариям. Основная цель — исключить сами предпосылки для ДТП на дорогах региона.

Ранее мы рассказывали, что в конце мая омские автоинспекторы сняли с маршрута два автобуса с серьёзными неисправностями — у одного отказали тормоза, у другого не оказалось диагностической карты. Тогда транспорт эвакуировали на штрафстоянки, а водителей привлекли к ответственности.