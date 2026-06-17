На омских трассах начались рейды по проверке транспорта

Профилактическое мероприятие «Технадзор» стартовало сегодня на территории Омской области, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ходе рейда автоинспекторы проверяют техническое состояние транспортных средств.
Особое внимание — к пассажирскому транспорту. Инспекторы проводят профилактические беседы с водителями, призывая их не превышать скорость и избегать резких манёвров, которые могут привести к авариям. Основная цель — исключить сами предпосылки для ДТП на дорогах региона.
Ранее мы рассказывали, что в конце мая омские автоинспекторы сняли с маршрута два автобуса с серьёзными неисправностями — у одного отказали тормоза, у другого не оказалось диагностической карты. Тогда транспорт эвакуировали на штрафстоянки, а водителей привлекли к ответственности.