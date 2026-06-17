На омских трассах начались рейды по проверке транспорта

Ранее мы рассказывали, что в конце мая омские автоинспекторы сняли с маршрута два автобуса с серьёзными неисправностями — у одного отказали тормоза, у другого не оказалось диагностической карты. Тогда транспорт эвакуировали на штрафстоянки, а водителей привлекли к ответственности.