Крупный пожар потушили в Нижнеилимском районе с помощью взрывного метода

Всего в регионе на утро 16 июня боролись еще с 22 пожарами в шести районах. Почти половину из них зафиксировали в тот же день. Основная причина — сухие грозы, за июнь они спровоцировали 77 из 126 пожаров. Остальные случились по вине человека.