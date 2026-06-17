В «Челси» раскрыли планы на Дастана Сатпаева

Как пишет sportarena.kz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнет сборы под руководством испанского специалиста.
Пока в офисе «Челси» преобладает сценарий, по которому футболист пробудет в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после этого, в случае необходимости, его отправят в аренду в «Страсбург».
Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему «Челси», ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.
Ранее «Кайрат» сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева.