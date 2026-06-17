Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Челси» раскрыли планы на Дастана Сатпаева

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо обозначил позицию по новичку «синих» Дастану Сатпаеву из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнет сборы под руководством испанского специалиста.

Пока в офисе «Челси» преобладает сценарий, по которому футболист пробудет в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после этого, в случае необходимости, его отправят в аренду в «Страсбург».

Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему «Челси», ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

Ранее «Кайрат» сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева.