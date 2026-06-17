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Программа «Земский тренер» проявилась на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР готовы поддержать спортивных специалистов, готовых тренировать детей в малых городах региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР готовы поддержать спортивных специалистов, готовых тренировать детей в малых городах региона.

Впервые в регионе реализуется инициатива «Земский тренер», чтобы сократить дефицит кадров в муниципалитетах с численностью населения до 50 000 человек. Как сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, уже поступили заявки из нескольких городов республики. По его словам, в этом году готовы предоставить субсидии тем, кто будет работать в населенных пунктах региона. «Кроме того, продолжаем строить спортивную инфраструктуру. Сейчас в работе четыре крупных объекта: два в Донецке, и по одному в Макеевке и Мариуполе», — подчеркнул Максим Швец.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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