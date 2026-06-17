Ранее местный житель рассказал, что военные ВСУ в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с флагами Украины. По его словам, в регионе некоторые местные жители начали проводить демонстрации с украинскими флагами.