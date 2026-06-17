Вооруженные силы Украины почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости. Об этом в среду, 17 июня, рассказал местный житель, слова которого передал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
— Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет, — сообщил мужчина.
По его словам, украинские военные сначала нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после чего переключились на дома жителей. Лес вокруг села почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.
— Села нет, леса тоже почти нет. У нас же там заповедные места. Леса богатейшие, — поделился мужчина, передает РИА Новости.
Он получил тяжелое ранение и в настоящее время находится в пансионате.
Ранее местный житель рассказал, что военные ВСУ в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с флагами Украины. По его словам, в регионе некоторые местные жители начали проводить демонстрации с украинскими флагами.