Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске приставы обнаружили майнинговую ферму в гаражах для лодок

Оборудование заметили во время принудительного сноса незаконно возведённых эллингов.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 июня. В Иркутске во время принудительного сноса незаконно возведённых эллингов на берегу Чертугеевского залива в микрорайоне Солнечный судебные приставы обнаружили нелегальную майнинговую ферму. По решению суда местный житель обязан был демонтировать два специализированных гаража для хранения и обслуживания маломерных судов.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, исполнительный лист поступил в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению документов неимущественного характера. Должник неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, ему ограничили выезд за границу и взыскали исполнительский сбор. Поскольку мужчина так и не предпринял действий к исполнению решения, снос провела подрядная организация.

После вскрытия входной двери внутри помещения обнаружили ещё один гараж, где к электросети было подключено 58 единиц майнингового оборудования. На место вызвали специалистов энергетической компании и полицию. Устройства изъяты. Сами помещения демонтированы, на территории идёт уборка строительного мусора.

Затраты на привлечение спецтехники и проведение работ впоследствии возместит должник.

Напомним, что ранее в Ангарске горел гаражный бокс. Дознаватели МЧС России установили, что загорелось майнинговое оборудование, которое находилось внутри гаража в шумоизоляционных боксах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше