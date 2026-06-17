В Иркутске приставы обнаружили майнинговую ферму в гаражах для лодок

IrkutskMedia, 17 июня. В Иркутске во время принудительного сноса незаконно возведённых эллингов на берегу Чертугеевского залива в микрорайоне Солнечный судебные приставы обнаружили нелегальную майнинговую ферму. По решению суда местный житель обязан был демонтировать два специализированных гаража для хранения и обслуживания маломерных судов.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, исполнительный лист поступил в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению документов неимущественного характера. Должник неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, ему ограничили выезд за границу и взыскали исполнительский сбор. Поскольку мужчина так и не предпринял действий к исполнению решения, снос провела подрядная организация.
После вскрытия входной двери внутри помещения обнаружили ещё один гараж, где к электросети было подключено 58 единиц майнингового оборудования. На место вызвали специалистов энергетической компании и полицию. Устройства изъяты. Сами помещения демонтированы, на территории идёт уборка строительного мусора.
Затраты на привлечение спецтехники и проведение работ впоследствии возместит должник.
Напомним, что ранее в Ангарске горел гаражный бокс. Дознаватели МЧС России установили, что загорелось майнинговое оборудование, которое находилось внутри гаража в шумоизоляционных боксах.