Москва впервые участвует в одной из крупнейших книжных ярмарок Азии

«Китай — наш стратегический партнер и в бизнесе, и в культуре. Сегодня это главное направление книжного экспорта Москвы: на Китай приходится свыше двух третей совокупного тиража в сделках, заключенных при поддержке агентства», — заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий при Департаменте культуры Москвы Гюльнара Агамова.