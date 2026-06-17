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Москва впервые участвует в одной из крупнейших книжных ярмарок Азии

На площадке BIBF представлены свыше 300 книг около 200 российских авторов.

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Москва впервые представила свой стенд на Пекинской международной книжной ярмарке BIBF, одной из крупнейших в Азии. На площадке представлены свыше 300 книг около 200 российских авторов, передает корреспондент ТАСС.

«Китай — наш стратегический партнер и в бизнесе, и в культуре. Сегодня это главное направление книжного экспорта Москвы: на Китай приходится свыше двух третей совокупного тиража в сделках, заключенных при поддержке агентства», — заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий при Департаменте культуры Москвы Гюльнара Агамова.

По ее словам, Московская литературная неделя помогает издателям выйти на китайский рынок и одновременно популяризирует в Китае российскую культуру, анимацию и народные промыслы. Запланировано более 300 переговоров российских и китайских издателей, выставки иллюстраций, мастер-классы и показы российской анимации.

На московском стенде 47% экспозиции приходится на детскую и подростковую художественную прозу, 25% — на детский нон-фикшн и познавательные книги. Также представлены развивающие книги для малышей, комиксы, графические романы, артбуки, иллюстрированные альбомы и классическая литература.