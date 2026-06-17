В Госдуме предлагают сделать первые 20 минут на платных парковках бесплатными

Инициативой предусматривается, что если транспортное средство покидает парковочное место в пределах 20 минут, то плата за парковку и штраф за неоплату применяться не должны, а если стоянка продолжается дольше, то дальнейшее пользование парковочным местом должно оплачиваться по правилам соответствующего региона или муниципального образования.