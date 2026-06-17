В Госдуме предлагают сделать первые 20 минут на платных парковках бесплатными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести бесплатные первые 20 минут на всех платных парковках общего пользования.
Инициативой предусматривается, что если транспортное средство покидает парковочное место в пределах 20 минут, то плата за парковку и штраф за неоплату применяться не должны, а если стоянка продолжается дольше, то дальнейшее пользование парковочным местом должно оплачиваться по правилам соответствующего региона или муниципального образования.
По словам депутатов, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях: в одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными, пишет РИА Новости.
Авторы уверены, что реализация данной инициативы позволит снизить количество штрафов за кратковременные остановки, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок, повысить доверие граждан к парковочному регулированию и сохранить оборачиваемость парковочных мест.