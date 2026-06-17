Против Клавы Коки подали три иска, суд удовлетворил все

Сообщается, что исковые заявления от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов были поданы в 2025 и 2026 годах. Певица задолжала за тепло, электроэнергию и оплату за жилплощадь. Сумма задолженности не сообщается.