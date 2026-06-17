В Госдуме хотят предоставлять семьям с детьми новую соцуслугу: это облегчит жизнь родителей

Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. Нянями же могли бы работать сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые прошли спецподготовку и проверку.