В ГД предложили расширить категорию детей-инвалидов, имеющих право на две пенсии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дети-инвалиды, потерявшие кормильца, должны иметь право на получение одновременно двух пенсий — по инвалидности и по потере кормильца — независимо от причины смерти родителя, работа над соответствующей инициативой идет. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что чаще всего, если граждане подпадают под условия для получения разных видов пенсии, им приходится выбирать одну из них, но есть исключения. Так, был принят закон о праве одновременно получать две пенсии (по инвалидности и по потере кормильца) ребенком-инвалидом, если его родитель погиб на СВО.
«Одно из предложений, которое прозвучало, над ним продолжается работа, это дать подобное право не только детям участников СВО, а всем детям-инвалидам, если они потеряли кормильца», — сказал депутат. Это право, по словам парламентария, должно оставаться и после достижения 18 лет, если сохраняется инвалидность. «И в этом случае тоже есть предложение, работа над ним идет, оно направлено в правительство: дать возможность получать и пенсию по инвалидности, как инвалид [с детства] I или II группы, и пенсию по случаю потери кормильца», — сказал Нилов.
По его словам, предложение «абсолютно верное, справедливое». «Здесь, конечно, [будут] дополнительные расходы, предложение направлено в правительство, расходы должны посчитать, посмотреть. Но явно это сделать нужно, и средства на это заложить нужно», — считает собеседник агентства.