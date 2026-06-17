В ГД предложили расширить категорию детей-инвалидов, имеющих право на две пенсии

«Одно из предложений, которое прозвучало, над ним продолжается работа, это дать подобное право не только детям участников СВО, а всем детям-инвалидам, если они потеряли кормильца», — сказал депутат. Это право, по словам парламентария, должно оставаться и после достижения 18 лет, если сохраняется инвалидность. «И в этом случае тоже есть предложение, работа над ним идет, оно направлено в правительство: дать возможность получать и пенсию по инвалидности, как инвалид [с детства] I или II группы, и пенсию по случаю потери кормильца», — сказал Нилов.