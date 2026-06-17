«РН-Ванкор» благодаря новым технологиям и оптимизации работы сэкономил более 55 млн кВт·ч электроэнергии за год

В общей сложности по направлению «Механизированная добыча» в 2025 году реализовано около 700 мероприятий. Оснащение нефтедобывающих скважин насосами с повышенным КПД в комплексе с низконагруженными электродвигателями и кабелем оптимального сечения позволило добиться энергосберегающего эффекта в размере 31 млн кВт·ч.