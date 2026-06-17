Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РН-Ванкор» благодаря новым технологиям и оптимизации работы сэкономил более 55 млн кВт·ч электроэнергии за год

Повышение энергоэффективности технологических процессов и внедрение наукоемких решений являются неотъемлемой частью производственной деятельности «РН-Ванкор».

В 2025 году «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, получил эффект от реализации мероприятий программы энергосбережения более 55 млн кВт·ч.

Такой результат достигнут за счет внедрения новых технологий, применения высокоэффективного оборудования и оптимизации режимов работы наземных и глубинно-насосных агрегатов.

В общей сложности по направлению «Механизированная добыча» в 2025 году реализовано около 700 мероприятий. Оснащение нефтедобывающих скважин насосами с повышенным КПД в комплексе с низконагруженными электродвигателями и кабелем оптимального сечения позволило добиться энергосберегающего эффекта в размере 31 млн кВт·ч.

Перевод сепараторов установки предварительного сброса воды-Юг Ванкорского месторождения в режим холодного сброса с уменьшением нагрузки на нагревательное оборудование позволил сберечь около 7 тыс. тонн условного топлива.

Эффективная система энергетического менеджмента, рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления позволяет «РН-Ванкор» пятый раз подряд занимать первое место в рейтинге энергоэффективности среди нефтегазодобывающих предприятий «Роснефти». Система управления энергоресурсами «РН-Ванкор» сертифицирована по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 50001:2023.

Повышение энергоэффективности технологических процессов и внедрение наукоемких решений являются неотъемлемой частью производственной деятельности «РН-Ванкор» с начала освоения Ванкорского месторождения на севере Красноярского края. Эффект от программы энергосбережения, реализуемой предприятием с 2014 года, превысил 692 млн кВтч электроэнергии, что в денежном выражении составляет 1,77 млрд рублей.