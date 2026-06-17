Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги по коммунальным платежам

Ранее Клава Кока впервые вышла на сцену вместе с блогером Димой Масленниковым на премии «Жара Media Awards» в Москве, после того как пара объявила о помолвке. Она посвятила жениху песню, выбрав для вечера белое платье, напоминающее свадебное, а Масленников не сдержал эмоций и прослезился. После выступления они вместе ушли со сцены, держась за руки.