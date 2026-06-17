Первый эксперимент на СКИФе запланировали на август 2026 года

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — это центр коллективного пользования класса «мегасайенс», который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Установка относится к поколению 4+ и является одним из самых мощных источников синхротронного излучения в мире. Проект реализуется с 2021 года на территории 30 гектаров. Первоначально запуск планировался на конец 2024 года, однако сроки были сдвинуты на 2026 год. Технические характеристики СКИФа: энергия составляет 3 ГэВ, периметр накопительного кольца — 476 метров, а эмиттанс (яркость пучка) достигает 75 пм·рад. Ускорительный комплекс состоит из трёх сегментов: линейного ускорителя, бустерного синхротрона и накопительного кольца.