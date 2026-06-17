Первый эксперимент на СКИФе запланировали на август 2026 года

Первый эксперимент с синхротронным излучением планируют провести уже в августе 2026 года. Об этом сообщил и. о. директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Павел Логачёв на рабочей встрече с полномочным представителем Президента РФ в СФО Анатолием Серышевым.
Сейчас идёт финальная стадия подготовки к запуску всего комплекса и основного накопителя. Сроки очень сжатые, и всем участникам проекта — подрядчикам, заказчику, Ростехнадзору и другим ведомствам — необходимо работать максимально слаженно. Полпред отметил, что задача чрезвычайно сложная: проект такого масштаба реализован впервые в современной истории России.
Справка:
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — это центр коллективного пользования класса «мегасайенс», который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Установка относится к поколению 4+ и является одним из самых мощных источников синхротронного излучения в мире. Проект реализуется с 2021 года на территории 30 гектаров. Первоначально запуск планировался на конец 2024 года, однако сроки были сдвинуты на 2026 год. Технические характеристики СКИФа: энергия составляет 3 ГэВ, периметр накопительного кольца — 476 метров, а эмиттанс (яркость пучка) достигает 75 пм·рад. Ускорительный комплекс состоит из трёх сегментов: линейного ускорителя, бустерного синхротрона и накопительного кольца.
На май 2026 года строительная готовность объекта составляла 99,7%, а к середине июня достигла 99,8%. Из 18 основных зданий комплекса 17 имеют готовность более 99%, в них ведутся финальные пусконаладочные процедуры.
С помощью СКИФа планируется изучать структуры биополимеров, механизмов функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, действия лекарственных препаратов, создавать новые материалы и исследовать быстротекущие процессы.
На полную мощность установка должна заработать в 2027 году.
Елена Романова.