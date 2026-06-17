В Хабаровском крае котельные готовят к зиме и чистят от мазута

До холодов в регионе должны подготовить 318 котельных и 65 дизельных электростанций, а также капитально отремонтировать более 300 километров коммунальных сетей. Уже готовы 28 котельных, ещё 70 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей прошли ремонт. Около 60% сетей промыли и проверили давлением, чтобы до зимы выявить слабые места.