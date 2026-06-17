В Хабаровском крае котельные готовят к зиме и чистят от мазута

В Хабаровском крае продолжается подготовка коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026/2027 года. Сейчас общий план выполнен на 29%, сообщили в правительстве края.
До холодов в регионе должны подготовить 318 котельных и 65 дизельных электростанций, а также капитально отремонтировать более 300 километров коммунальных сетей. Уже готовы 28 котельных, ещё 70 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей прошли ремонт. Около 60% сетей промыли и проверили давлением, чтобы до зимы выявить слабые места.
Отдельно специалисты минЖКХ края проверили работы в селе Таёжное Хабаровского района. Там ремонтируют мазутную котельную: приводят в порядок котлы и вспомогательное оборудование, а также планируют заменить около 200 метров тепловых сетей.
До начала отопительного сезона на котельной хотят установить тепловой аккумулятор, пробурить водозаборную скважину и отремонтировать резервный источник питания. На эти работы направят 14 млн рублей.
Параллельно объект модернизируют по концессии. В 2025 году здесь установили первый автоматический угольный котёл мощностью 2 МВт, в 2026-м — второй. В ближайшие годы мазутные агрегаты должны полностью заменить на более экономичные.
Новые котлы регулируют процесс горения автоматически. Это снижает нагрузку на персонал, позволяет почти полностью сжигать топливо и, по оценке специалистов, уменьшает выбросы в атмосферу на 80−90%.
Всего в этом году муниципалитетам края выделили 169 млн рублей субсидий на ремонт и работу коммунальных объектов. Эти деньги должны пойти на 24 объекта в разных районах региона.