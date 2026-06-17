Тайна на глубине: военный оценил разгадку аномалии Бермудского треугольника

«Тема Бермудского треугольника давнишняя, об этом исписано уже много чего. Конечно, такие аномалии могут быть, потому что под водой скрыто гораздо больше, чем мы знаем. Мы, наверное, лучше изучили ближний космос, нежели подводный мир с его вулканами и глубинами. Более того, есть разработки, в том числе климатические и сейсмические, когда сдвиг тектонической плиты даже на пару сантиметров может вызвать цунами где угодно. Такие опыты проводились ещё в прошлом веке, и вполне вероятно, что какие-то эксперименты ставятся до сих пор. Взять хотя бы Йеллоустонский вулкан, на котором стоит немалая часть США. Так что не стоит все сводить к легендам о гигантских осьминогах эпохи парусного флота», — сказал Дандыкин.