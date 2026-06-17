Тайна на глубине: военный оценил разгадку аномалии Бермудского треугольника

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном интервью aif.ru прокомментировал нашумевшую гипотезу британского ученого Ника Хачингса, который заявил о разгадке тайны Бермудского треугольника.
Согласно версии исследователя, аномальные исчезновения кораблей и самолетов связаны с подводным вулканом, чьи породы содержат магнетит. Якобы этот минерал создает мощнейшие магнитные возмущения, которые выводят из строя навигационное оборудование судов и лайнеров.
Дандыкин признал, что магнитные аномалии действительно могут существовать в глубинах океана, изученных гораздо хуже космоса, но призвал не сбрасывать со счетов и другие прагматичные и масштабные факторы, включая возможность применения тайных разработок.
«Тема Бермудского треугольника давнишняя, об этом исписано уже много чего. Конечно, такие аномалии могут быть, потому что под водой скрыто гораздо больше, чем мы знаем. Мы, наверное, лучше изучили ближний космос, нежели подводный мир с его вулканами и глубинами. Более того, есть разработки, в том числе климатические и сейсмические, когда сдвиг тектонической плиты даже на пару сантиметров может вызвать цунами где угодно. Такие опыты проводились ещё в прошлом веке, и вполне вероятно, что какие-то эксперименты ставятся до сих пор. Взять хотя бы Йеллоустонский вулкан, на котором стоит немалая часть США. Так что не стоит все сводить к легендам о гигантских осьминогах эпохи парусного флота», — сказал Дандыкин.
При этом он добавил, что по море очень непредсказуемо: огромная волна может возникнуть даже при полном штиле.
«Доля истины в магнитной версии есть, но эта сфера все ещё крайне мало исследована. И вместо того чтобы тратить ресурсы на войны, человечеству стоило бы активнее изучать морские глубины — выживание в будущем будет зависеть именно от них», — подытожил Дандыкин.
Как сообщалось, ученые обнаружили «странные силы» Земли в Бермудском треугольнике.