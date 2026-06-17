В посёлке Зимовники восстановлена подача воды в большинстве жилых домов

Текущее состояние инфраструктуры: из 15 скважин на водозаборе функционируют 12, до конца недели ожидается поставка пяти дополнительных насосных агрегатов для увеличения подачи воды, до 30 июля планируется закольцевать участки водопроводных сетей с целью устранения перепадов давления.