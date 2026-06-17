В посёлке Зимовники восстановлена подача воды в большинстве жилых домов

По сообщению министра жилищно‑коммунального хозяйства Ростовской области Антонины Пшеничной, в посёлке Зимовники возобновлена подача воды в большинство домов.
Для улиц, пока остающихся без водоснабжения, организован подвоз воды.
Текущее состояние инфраструктуры: из 15 скважин на водозаборе функционируют 12, до конца недели ожидается поставка пяти дополнительных насосных агрегатов для увеличения подачи воды, до 30 июля планируется закольцевать участки водопроводных сетей с целью устранения перепадов давления.
Министр подчеркнула, что ситуация находится на постоянном контроле профильных служб.