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В посёлке Зимовники восстановлена подача воды в большинстве жилых домов

Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

По сообщению министра жилищно‑коммунального хозяйства Ростовской области Антонины Пшеничной, в посёлке Зимовники возобновлена подача воды в большинство домов.

Для улиц, пока остающихся без водоснабжения, организован подвоз воды.

Текущее состояние инфраструктуры: из 15 скважин на водозаборе функционируют 12, до конца недели ожидается поставка пяти дополнительных насосных агрегатов для увеличения подачи воды, до 30 июля планируется закольцевать участки водопроводных сетей с целью устранения перепадов давления.

Министр подчеркнула, что ситуация находится на постоянном контроле профильных служб.