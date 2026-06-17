В «Шушенском бору» зацвели кувшинки на озерах Перово и Бутаково

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Перовском кластере национального парка «Шушенский бор» началось цветение кувшинок на озерах Перово и Бутаково, сформировавшихся в ледниковый и послеледниковый периоды.
Специалисты отмечают, что в этот период водоемы приобретают особую природную красоту и становятся одной из точек притяжения для жителей и гостей Шушенского.
Посетителям национального парка напоминают о необходимости бережного отношения к природе: кувшинки запрещено срывать, поскольку растения быстро погибают вне естественной среды. Озера Перово и Бутаково входят в состав особо охраняемой природной территории, где действует специальный природоохранный режим.