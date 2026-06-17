Жительнице Красноярска вынесли приговор за задержание 10-летней девочки

Красноярка получила условный срок за самосуд над 10-летней девочкой из-за самоката. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Летом 2025 года во дворе на ул. Менжинского школьница взяла оставленный без присмотра самокат. Сын женщины рассказал матери, что самокат украли, и она отправилась на поиски. Во дворе на ул. Копылова она схватила 10-летнюю девочку, отвела к скамейке и связала ей запястья за спиной тканевой сумкой, после чего удерживала до приезда полиции.
Очевидцы требовали отпустить ребёнка, соседка развязала сумку, но женщина продолжала держать девочку за руку. Даже когда сын признался, что историю о краже выдумал, удержание не прекратилось.
Суд признал фигурантку виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетней и приговорил к 3,5 годам условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее сообщалось о том, что жителя Красноярского края могут лишить автомобиля за езду в пьяном виде.