Жительнице Красноярска вынесли приговор за задержание 10-летней девочки

Летом 2025 года во дворе на ул. Менжинского школьница взяла оставленный без присмотра самокат. Сын женщины рассказал матери, что самокат украли, и она отправилась на поиски. Во дворе на ул. Копылова она схватила 10-летнюю девочку, отвела к скамейке и связала ей запястья за спиной тканевой сумкой, после чего удерживала до приезда полиции.