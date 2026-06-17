Дальневосточный федеральный университет вошел в топ-25 лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список 100 лучших высших учебных заведений страны. Первую тройку заняли МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и Московский физико-технический институт. Дальневосточный федеральный университет расположился на 25-й строчке — это лучший показатель среди вузов Дальнего Востока. Среди других дальневосточных университетов в рейтинг вошел Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова, г. Якутск (61-е место). В Хабаровске работает филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — головной вуз занимает 8-ю строчку общероссийского рейтинга. Всего в рейтинге учитываются 45 показателей по трем направлениям: качество образования, востребованность выпускников и научно-исследовательская деятельность.