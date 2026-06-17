Выставка «Герой своего времени» Валерия Плотникова открывается в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее с 18 июня по 16 августа будет работать экспозиция «Герой своего времени», созданная известным фотографом Валерием Плотниковым. Хабаровск — лишь третий город в России, где представлен проект, до этого экспозицию увидели только в Москве и Нижнем Новгороде. Выставка, в которую вошли 40 работ, создавалась в декабре 2025 года самим автором. Мастер ушел из жизни в январе 2026 года, и проект, первоначально задуманный как рассказ о выдающихся личностях, теперь посвящен памяти своего создателя. Героями портретов Валерия Плотникова становились уникальные люди — деятели культуры, чьи имена до сих пор живы в памяти зрителей. Именно поэтому выставка получила название «Герой своего времени». Каждый кадр Плотникова хранит в себе целую историю: фотограф работал как настоящий режиссер, тщательно выстраивая композицию, продумывая постановку, образ и костюм. Он скрупулезно относился к деталям, нередко самостоятельно изготавливал наряды для съемок, и коллеги не раз отмечали, что из него мог бы получиться блестящий модный фотограф. В работе «Иннокентий Смоктуновский» 1983 года актер запечатлен в черной водолазке, принадлежавшей самому фотографу. Примечательно, что в этой же водолазке в разное время снимались и другие знаменитые актеры. Особая страница в творчестве мастера связана с Владимиром Высоцким. Именно Высоцкий ввел Плотникова в мир театральной жизни, сделав его придворным фотографом Театра на Таганке. Плотников всегда с глубокой благодарностью вспоминал эту дружбу, которая открыла ему дорогу за кулисы спектаклей и репетиций. Валерий Плотников работал с Высоцким на протяжении 13 лет и сделал около 300 его снимков. Один из самых выразительных кадров этого творческого союза — портрет «Владимир Высоцкий» 1976 года. Мастер высоко ценил не только актерский талант Высоцкого, но и его поэтический дар, отмечая, что в его стихах нет ни одного лишнего слова. Екатерина Воронина.