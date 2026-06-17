В Дивногорске посетителям чебуречной незаконно запрещали пользоваться туалетом

Проведенная по жалобе проверка показала, что руководство точки общепита нарушает санитарные правила. В них четко говорится, что любая точка общепита обязана иметь туалет для посетителей. Для маленьких заведений, где меньше двадцати пяти мест, разрешен один санузел и для гостей, и для сотрудников со входом отдельно от кухни и складов. Количество столиков на эту обязанность не влияет. То есть, даже в заведении с одним посадочным местом у посетителя должна быть возможность сходить в туалет и помыть руки.