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В Дивногорске посетителям чебуречной незаконно запрещали пользоваться туалетом

В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, могут ли работать кафе без туалета.

Источник: Комсомольская правда

Житель Дивногорска пожаловался в Роспотребнадзор на чебуречную на Набережной. Мужчина зашел перекусить, но когда попросился в туалет, сотрудники отказали. Объяснили просто: у них всего тринадцать посадочных мест, поэтому держать уборную для гостей они не обязаны. 17 июня в ведомстве рассказали, насколько это законно, и как действовать в подобных случаях.

Проведенная по жалобе проверка показала, что руководство точки общепита нарушает санитарные правила. В них четко говорится, что любая точка общепита обязана иметь туалет для посетителей. Для маленьких заведений, где меньше двадцати пяти мест, разрешен один санузел и для гостей, и для сотрудников со входом отдельно от кухни и складов. Количество столиков на эту обязанность не влияет. То есть, даже в заведении с одним посадочным местом у посетителя должна быть возможность сходить в туалет и помыть руки.

Инспекторы выехали на место и осмотрели помещение. Туалета с раковиной для мытья рук, куда могли бы пройти покупатели, не нашли. Доступа к персоналке у гостей тоже не было.

Руководителю чебуречной вынесли предостережение: если нарушения не будут исправлены, в следующий раз за них уже оштрафуют. Ситуацию взяли на контроль.