Продавщица, бухгалтер и врач из Хабаровска отдали мошенникам 13 млн рублей

В Железнодорожном районе 64-летнюю бухгалтершу сначала зацепили звонком якобы из компании по обслуживанию домофонов и попросили назвать код из СМС. Затем подключились «офицеры спецслужб»: они заявили, что неизвестные по доверенности оформляют на женщину крупные займы. Под давлением она взяла в банке кредит на 4,375 млн рублей и отправила деньги на «безопасный счёт», который оказался картой физического лица.