Продавщица, бухгалтер и врач из Хабаровска отдали мошенникам 13 млн рублей

Трое жительниц Хабаровска лишились почти 13 млн рублей после разговоров с телефонными мошенниками. В каждом случае аферисты играли на страхе потерять деньги или попасть в неприятности, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В отдел полиции № 1 обратилась 46-летняя продавец магазина. Женщина три недели общалась со злоумышленниками, которые убеждали её, что семейные сбережения находятся под угрозой. В итоге хабаровчанка перевела 3,6 млн рублей на так называемый «безопасный счёт», а потом ещё два месяца ждала возврата денег. Средства так и не поступили.
В Железнодорожном районе 64-летнюю бухгалтершу сначала зацепили звонком якобы из компании по обслуживанию домофонов и попросили назвать код из СМС. Затем подключились «офицеры спецслужб»: они заявили, что неизвестные по доверенности оформляют на женщину крупные займы. Под давлением она взяла в банке кредит на 4,375 млн рублей и отправила деньги на «безопасный счёт», который оказался картой физического лица.
Ещё одной потерпевшей стала 22-летняя врач стоматологической клиники. Её сначала добавили в фальшивый домовой чат и попросили пройти «авторизацию» — назвать код из СМС и отправить подтверждение. Позже с девушкой связался «специалист» и сообщил, что на её имя якобы хотят открыть счёт для переводов денег в недружественные страны. Следуя указаниям мошенников, она перечислила 4,3 млн рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги на «безопасные счета», не просят брать кредиты и не запрашивают коды из СМС. При таких звонках разговор нужно сразу прекращать.