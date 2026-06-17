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Группировка «Восток» ликвидировала 32 дрона и 5 терминалов Starlink ВСУ

Пять аппаратов спутниковой связи Starlink и двенадцать пунктов, с которых операторы управляли беспилотниками, вывела из строя группировка «Восток» за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены 5 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.

Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали буксируемую гаубицу противника. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в технике и средствах связи продолжают расти.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ нарастает массовое недовольство среди военнослужащих. Об этом рассказали бойцы, самовольно покинувшие свои части. Они заявили, что в Киеве и других городах копится усталость у личного состава. Солдаты требуют провести демобилизацию, а в качестве минимальной уступки — предоставить отпуска. Люди уже не верят в победу и готовы сложить оружие, лишь бы вернуться домой. На этом фоне происходят столкновения гражданских с сотрудниками территориальных центров комплектования. Жители некоторых населённых пунктов выходят против военкомов с лопатами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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