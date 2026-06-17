В Перми представили сувенирные банкноты, посвящённые истории города

Объединяющим символом двух эпох стал зелёный цвет. Он подчёркивает репутацию Перми как самого зелёного города-миллионника страны. На купюрах также можно увидеть изображения городской эспланады и набережной Камы. Дополняют композицию ветви деревьев с листьями — символ роста, преемственности и связи поколений.