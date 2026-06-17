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Бокерия объяснил, как остановить процесс старения

Академик РАН Бокерия посоветовал не позволять мыслям о старости завладеть собой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться, главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил РИА Новости Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Универсального секрета долголетия нет», — сказал кардиохирург.

По его словам, «одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны».

«Каждый человек — уникален. Каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь», — подчеркнул собеседник агентства.

«Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове», — подчеркнул Бокерия.