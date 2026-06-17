Бокерия объяснил, как остановить процесс старения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться, главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил РИА Новости Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
«Универсального секрета долголетия нет», — сказал кардиохирург.
По его словам, «одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны».
«Каждый человек — уникален. Каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь», — подчеркнул собеседник агентства.
«Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове», — подчеркнул Бокерия.