В России планируют изменить стандарт лечения шизофрении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, который был установлен с 2022 года.
Новый документ предусматривает дополнительную возможность сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2, пишет ТАСС.
Предусмотрены плазмаферез и гемосорбция, которые помогают очистить кровь от вредных веществ. Планируется изменить и немедикаментозные методы лечения шизофрении, убрав из стандарта групповую терапию с родственниками больного.
Кроме того, проект приказа предусматривает и изменение медикаментозного лечения — добавлены новые препараты, а один из старых исключен.