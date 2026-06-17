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В России планируют изменить стандарт лечения шизофрении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, который был установлен с 2022 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, который был установлен с 2022 года.

Новый документ предусматривает дополнительную возможность сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2, пишет ТАСС.

Предусмотрены плазмаферез и гемосорбция, которые помогают очистить кровь от вредных веществ. Планируется изменить и немедикаментозные методы лечения шизофрении, убрав из стандарта групповую терапию с родственниками больного.

Кроме того, проект приказа предусматривает и изменение медикаментозного лечения — добавлены новые препараты, а один из старых исключен.