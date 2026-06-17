Таганрожец пообещал знакомым новые машины и обманул их на 2,3 млн рублей

Сотрудники полиции Волгодонска задержали 51‑летнего жителя Таганрога по подозрению в совершении серии мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый пообещал знакомому подобрать и доставить автомобиль из Южной Кореи. Он нашёл якобы подходящий вариант и получил предоплату в размере 250 000 рублей, после чего начал систематически откладывать покупку, а затем перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.
В ходе расследования были выявлены ещё два аналогичных эпизода. В этих случаях знакомые подозреваемого поручили ему доставку автомобилей и мобильных телефонов из‑за границы для последующей перепродажи, но не получили ни товара, ни возврата средств.
Общая сумма причинённого ущерба составила более 2,3 млн рублей. Установлено, что задержанный ранее уже был судим за мошенничество.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие продолжается: проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.