Таганрожец пообещал знакомым новые машины и обманул их на 2,3 млн рублей

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый пообещал знакомому подобрать и доставить автомобиль из Южной Кореи. Он нашёл якобы подходящий вариант и получил предоплату в размере 250 000 рублей, после чего начал систематически откладывать покупку, а затем перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.