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Мошенники придумали новую схему с трудоустройством за границей

Злоумышленники выдают себя за иностранных работодателей. Они находят соискателей на сайтах по поиску работы и связываются с ними в мессенджерах. Аферисты используют заранее прописанный сценарий: один изображает работодателя, второй — специалиста по визовой поддержке. Цель — выманить деньги на оформление документов и виз. Главный способ не попасться — знать базовые правила легального трудоустройства за рубежом.

Злоумышленники выдают себя за иностранных работодателей. Они находят соискателей на сайтах по поиску работы и связываются с ними в мессенджерах. Аферисты используют заранее прописанный сценарий: один изображает работодателя, второй — специалиста по визовой поддержке. Цель — выманить деньги на оформление документов и виз. Главный способ не попасться — знать базовые правила легального трудоустройства за рубежом. Рабочая виза оформляется только через официальные консульские учреждения или визовые центры. Привлекать к этому процессу частных лиц незаконно. Если речь идет о лицензированных посредниках, у них должен быть официальный сайт, а у клиента обязаны попросить письменное согласие на обработку персональных данных. Трудовые отношения за границей возможны только на основании рабочей визы. Если «специалист» предлагает оформить туристическую визу или выехать без визы — это верный признак того, что с вами общаются мошенники.