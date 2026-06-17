Хирурги воссоздали уретру из ткани щеки саратовца

В Саратове 47-летнему мужчине врачи воссоздали мочеиспускательный канал из слизистой его же щек.
В юности пациент перенес гонорею, что спровоцировало рубцевание мочеиспускательного канала. В 2022 году из-за острой задержки мочи ему установили цистостому, с тех пор мужчина жил с трубкой. Последнее обследование показало, что почти весь канал — 15 сантиметров — замещен рубцовой тканью.
«Без своевременного вмешательства пациент был обречен на пожизненное ношение цистостомы с перспективой инвалидизации и развития хронической почечной недостаточности», — цитирует телеканал «Саратов 24»лечащего врача Андрея Евдокимова.
Под руководством профессора Сафара Гамидова хирурги сначала проверили, можно ли спасти мочевой пузырь, а затем выполнили основной этап: из двух лоскутов слизистой щеки (по 7 сантиметров каждый) сформировали новую уретру. Операция прошла без осложнений. Через месяц дренаж удалили — мужчина вернулся к нормальной жизни.
Фото на главной: magnific.com.
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