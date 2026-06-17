Хирурги воссоздали уретру из ткани щеки саратовца

Под руководством профессора Сафара Гамидова хирурги сначала проверили, можно ли спасти мочевой пузырь, а затем выполнили основной этап: из двух лоскутов слизистой щеки (по 7 сантиметров каждый) сформировали новую уретру. Операция прошла без осложнений. Через месяц дренаж удалили — мужчина вернулся к нормальной жизни.