Москвич решил скоротать время в электричке и выиграл 5 млн рублей в лотерею

Раньше мужчина почти не интересовался лотереями, но в последнее время стал участвовать в розыгрышах. В день выигрыша Валерий купил билеты на два тиража подряд — они не принесли результата. А вот третий билет оказался счастливым и принёс 5 миллионов рублей. Уведомление о выигрыше он сначала не заметил, а когда увидел сумму — сразу позвонил в службу поддержки, чтобы убедиться, что не ошибся.