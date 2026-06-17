Беспилотная опасность: в аэропорту Нижнего Новгорода задержаны рейсы

Режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области 17 июня. Об этом сообщает региональное РСЧС.
Жителей просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения обломков БПЛА — звонить по телефону 112.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова, в настоящий момент задерживается вылет трех авиарейсов — до Антальи, Шарм Эль Шейха и Сочи.
Напомним, что вчера над территорией региона отразили атаку вражеских беспилотников.
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