Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотная опасность: в аэропорту Нижнего Новгорода задержаны рейсы

17 июня в Нижегородской области снова введен режим беспилотной опасности.

Источник: Время

Режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области 17 июня. Об этом сообщает региональное РСЧС.

Жителей просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения обломков БПЛА — звонить по телефону 112.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова, в настоящий момент задерживается вылет трех авиарейсов — до Антальи, Шарм Эль Шейха и Сочи.

Напомним, что вчера над территорией региона отразили атаку вражеских беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше