Ученые обнаружили подозрительные изменения на Солнце перед мощнейшей вспышкой

Солнечные вспышки — это мощные выбросы излучения от Солнца, вызванные внезапным высвобождением магнитной энергии. Самые мощные из этих вспышек могут нарушать радиосвязь, повреждать спутники и способствовать возникновению геомагнитных бурь, влияющих на инфраструктуру на Земле. Однако, несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не до конца понимают, что вызывает эти вспышки.