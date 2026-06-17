В России с 1 сентября изменятся правила оказания платных медуслуг

А ранее юрист рассказал о том, какие у граждан есть права и как привлечь нарушителей к ответственности, если после визита к стоматологу начали поступать звонки из других клиник с рекламными предложениями. Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», медицинская организация является оператором персональных данных. Передача таких данных третьим лицам допускается только при наличии конкретного, информированного и добровольного согласия гражданина.