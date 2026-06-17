«Два года вместе»: актриса Глафира Тарханова показала подросшую дочь

У артистки пятеро детей от актера Малого театра Алексея Фаддеева, с которым она состоит в браке 20 лет. Помимо дочери, супруги воспитывают четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Тарханова рассказывала, что всем детям подбирала греческие имена, встречающиеся в русской литературе. По ее словам, она продолжает традицию, которая началась в ее семье.