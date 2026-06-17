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«Два года вместе»: актриса Глафира Тарханова показала подросшую дочь

Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения.

Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения.

Она устроила для девочки праздничную фотосессию, нарядив ее в платье с рюшами. Знаменитость опубликовала эти снимки на своей странице в социальной сети.

— Два года Лукерье! Два года вместе. Как это прекрасно, — подписала фото Тарханова.

У артистки пятеро детей от актера Малого театра Алексея Фаддеева, с которым она состоит в браке 20 лет. Помимо дочери, супруги воспитывают четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Тарханова рассказывала, что всем детям подбирала греческие имена, встречающиеся в русской литературе. По ее словам, она продолжает традицию, которая началась в ее семье.

Также актриса Ирина Пегова показала дочь от коллеги Дмитрия Орлова. Она сделала фото с 20-летней Татьяной в ресторане во время семейного ужина.

В начале июня актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в социальной сети фото своей матери Светланы и 18-летнего сына Корнея.