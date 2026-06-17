Шиловские хотели запретить показ фильма «Мастер и Маргарита» на английском

Это не первый судебный спор, связанный с правами на произведения Булгакова. Деятели искусства в России ранее неоднократно заявляли о сложностях в работе с наследием писателя. В этом году председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков на заседании Совета по культуре попросил президента России Владимира Путина разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами. Глава государства поддержал предложение, но отметил, что этот вопрос нужно решать цивилизованным способом.