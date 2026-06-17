Минздрав предложил отменить занятия с родственниками больных шизофренией

Из стандарта планируют исключить групповую терапию с родственниками больного. Документ предусматривает расширение перечня диагностических исследований. В него планируют добавить тестирование на ВИЧ-1 и ВИЧ-2, гепатиты B и C, трепонему бледную (которая является возбудителем сифилиса), а также анализ крови на уровень С-реактивного белка. Кроме того, в стандарт лечения предлагается включить препараты брекспипразол и тетрабеназин и исключить алпразолам.