Опасная бактерия найдена в копчёной камбале из Приморья

Специалисты Россельхознадзора Приморья выявили превышение микробиологических норм в партии камбалы холодного копчения, произведённой на одном из предприятий края. Пробы от партии продукта весом 4,6 кг были отобраны ветеринарным специалистом непосредственно на производстве в рамках планового производственного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.
«Камбала проверена на соответствие нормативным требованиям технических регламентов Таможенного союза “О безопасности рыбы и рыбной продукции”, “О безопасности пищевой продукции” по основным микробиологическим и органолептическим показателям. В результате лабораторных испытаний в партии установлено наличие листерии», — говорится в сообщении.
По заключению экспертов, загрязнение продукции листерией, вероятнее всего, произошло из-за нарушений технологии производства или условий хранения.
Отмечается, что листерия — опасный патоген, способный вызывать серьёзные пищевые инфекции. С начала 2026 года это уже пятое подтверждённое выявление листерии в рыбной продукции на территории Приморья.
Напомним, что специалисты ветлаборатории Приморья с 25 по 29 мая провели 8591 исследование пищевой продукции и кормов отечественного и импортного производства. В результате проверки в пяти партиях было зафиксировано пять несоответствий. Нарушения выявлены в конечностях краба-стригуна, свинины, яблок и апельсинов общим весом 127,4 тонны. В них обнаружены листерии, превышение доли пестицидов и ртути.