Опасная бактерия найдена в копчёной камбале из Приморья

Напомним, что специалисты ветлаборатории Приморья с 25 по 29 мая провели 8591 исследование пищевой продукции и кормов отечественного и импортного производства. В результате проверки в пяти партиях было зафиксировано пять несоответствий. Нарушения выявлены в конечностях краба-стригуна, свинины, яблок и апельсинов общим весом 127,4 тонны. В них обнаружены листерии, превышение доли пестицидов и ртути.