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Белорусский врач-гинеколог сказала, как проводить самообследование груди

Белорусский врач-гинеколог назвала порядок проведения самообследования груди.

Источник: Комсомольская правда

Врач-гинеколог 19-й центральной районной поликлиники Минска Юлия Кисель на YouTube-канале «Смотри и живи» сказала женщинам, как проводить самообследование груди.

Самообследование груди проводят перед зеркалом, сняв белье. Надо осмотреть грудь и проверить, симметрична ли она и не менялась ли ее форма. При этом важно учитывать, что ассиметрия может у некоторых женщин может быть природной и наблюдаться еще с подросткового возраста.

Далее осматривается кожа. Оценивается, имеют ли место изменения цвета и структуры, форма ареол и сосков.

«Затем подушечками пальцев мягко промассируйте грудь круговыми движениями по или против часовой стрелки. Обязательно поднимите руки вверх и повторите. Прощупайте область подмышечных лимфоузлов, а также зоны над и под ключицей. После повторите все то же в положении лежа», — сказала Юлия Кисель.

Чтобы привыкнуть к форме своей грузи и структуре ткани молочной железы потребуется по крайней мере пять самообследований. Это поможет определять уплотнения, которые могут возникнуть перед месячными, но после данного периода исчезают.

«Вы привыкнете к своей молочной железе и заметите, если раньше чего-то не было. При любых изменениях следует обратиться к врачу», — говорит Юлия Кисель.

Также она советует следить за наличием выделений из сосков, которые могут оставлять следы на одежде, появляясь при легком надавливании:

«В норме выделений из молочных желез не бывает, если, конечно, речь не идет о периоде грудного вскармливания».

Специалист рекомендует проводить самообследование груди раз месяц. Причем в репродуктивном возрасте — в первые дни после окончания менструации, когда спадает физиологическая отечность.

«Женщинам постарше стоит делать это раз месяц в любой день», — советует врач-гинеколог.

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