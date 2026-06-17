Белорусский врач-гинеколог сказала, как проводить самообследование груди

Самообследование груди проводят перед зеркалом, сняв белье. Надо осмотреть грудь и проверить, симметрична ли она и не менялась ли ее форма. При этом важно учитывать, что ассиметрия может у некоторых женщин может быть природной и наблюдаться еще с подросткового возраста.