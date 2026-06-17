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Регбисты Хабаровского края впервые взяли медали школьной лиги

Край на соревнованиях представляли две команды, сформированные из учеников хабаровской школы № 16.

Команда Хабаровского края по регби завоевала первые в истории региона медали всероссийских соревнований Регбийной школьной лиги. Турнир среди команд общеобразовательных организаций прошёл в Зеленограде, сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.

Край на соревнованиях представляли две команды, сформированные из учеников хабаровской школы № 16. Медали разыгрывали в пяти возрастных группах, а в финальную часть турнира вышли сильнейшие коллективы по итогам региональных отборов.

Главного успеха добились школьники 7−8 классов. Хабаровчане дошли до бронзового матча и стали первыми дальневосточными участниками в истории Регбийной школьной лиги, которым удалось подняться на пьедестал всероссийского турнира.

Путь к медали получился непростым. На групповом этапе команда уступила московской школе № 1151 с минимальным счётом 0:1, затем обыграла школу № 2051 — 2:1. В полуфинале хабаровские регбисты проиграли будущим победителям соревнований из московской школы № 962.

В матче за третье место против команды из Ярославской области всё решилось в концовке. Хабаровчане занесли две удачные попытки в последние минуты и выиграли 3:1.

Тренер команды Алексей Захарченко отметил, что результат показал потенциал хабаровских школьников. По его словам, за последние годы ребята выиграли все краевые турниры по тэг-регби, а теперь доказали, что могут бороться и на всероссийском уровне.