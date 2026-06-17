«Музей тигра» появится в Хабаровске на месте заброшенного барака

— Договорились об этом с Министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Он — председатель Наблюдательного совета «Центра “Амурский тигр” и специально приехал на несколько часов в Хабаровск, чтобы лично увидеть место, которое мы подобрали, — говорится в сообщении.