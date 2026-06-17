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«Музей тигра» появится в Хабаровске на месте заброшенного барака

О планах по созданию учреждения рассказал губернатор Хабаровского края.

Источник: Хабаровский край сегодня

Офис Центра «Амурский тигр», а также «Музей тигра» появятся на карте Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», о планах по созданию учреждения рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин в своем канале в национальном мессенджере.

— Договорились об этом с Министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Он — председатель Наблюдательного совета «Центра “Амурский тигр” и специально приехал на несколько часов в Хабаровск, чтобы лично увидеть место, которое мы подобрали, — говорится в сообщении.

Примечательно, что место для реализации планов будет выделено по адресу переулок капитана Дьяченко, 9. Вместо заброшенного барака здесь возведут здание из красного кирпича в стиле купеческого Хабаровска конца 19 века.

— Прекрасное место. Напротив — цветущий сквер «Город воинской славы», рядом — Тургеневская лестница и главные музеи краевой столицы. А сам переулок Дьяченко в ближайшие годы преобразится до неузнаваемости и станет настоящим украшением Хабаровска. Как того и заслуживает переулок, названный в честь основателя города, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Напомним, при поддержке Центра «Амурский тигр» в Хабаровском районе намерены построить новый государственный центр реабилитации диких животных. Для этого подобрали участок, размером в 137,8 га.

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