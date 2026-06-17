Команда Правительства ДНР победила в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам финала в Мастерской управления «Сенеж» команда Донецкой Республики вошла в число лучших управленческих команд.
В составе пятерки: зампредседателя Правительства Владимир Ежиков, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко, министр образования и науки Олег Трофимов, замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов.
Поздравляю с заслуженной и значимой победой! Это доказательство, что в Донбассе работают настоящие профессионалы своего дела. Напомню, что более восьми лет назад стартовал конкурс «Лидеры России» по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина.
Об этом сообщил Денис Пушилин в ТГ-канале.
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