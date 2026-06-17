Команда Правительства ДНР победила в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда»

Поздравляю с заслуженной и значимой победой! Это доказательство, что в Донбассе работают настоящие профессионалы своего дела. Напомню, что более восьми лет назад стартовал конкурс «Лидеры России» по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина.