Куда подевались бочки с разливным квасом: объясняют Роскачество и Онищенко

Раньше не только бочки с квасом стояли, но и с молоком. Продавали квас только в сезон, в жаркую погоду. Готовили его на хлебозаводах. Потом технологии пошли дальше, начали делать с помощью других технологий, появилась фасовка — стеклянная, пластиковая, а живой квас, как в бочках, уже было не принято продавать, он быстро мог испортиться, а новые санитарные нормы того не позволяли.