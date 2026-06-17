День кваса: Правда ли, что напиток безобидный, сколько кваса можно в день и кому он противопоказан

17 июня отмечают День русского кваса! Это отличный повод вспомнить о напитке, который у многих ассоциируется с летом, окрошкой и родной страной. Однако квас — это не просто «освежающий напиток из детства». Он получается в результате брожения, может содержать сахар и небольшое количество спирта, поэтому пить его можно не всем и не в любых количествах. Life.ru поговорил с врачом-гастроэнтерологом и выяснил, чем полезен и опасен этот напиток, в чём разница между покупным и домашним квасом и кому вообще не стоит его пить.