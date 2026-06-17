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Россиянки могут получить квоту для процедуры ЭКО: академик РАН рассказал, что для этого необходимо

Профессор Сухих: Одинокие женщины могут получить квоту для ЭКО по полису ОМС.

Источник: Комсомольская правда

Одинокие россиянки могут получить квоту для проведения процедуры ЭКО по полису ОМС. Об этом в беседе с KP.RU заявил академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Геннадий Сухих.

«Возрастного ограничения для ЭКО у нас нет. Скажу по секрету: в нашем Центре мы наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года. Но для ЭКО по ОМС нужны определенные показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом», — рассказал профессор KP.RU.

Сухих отметил, что запас пригодных к оплодотворению яйцеклеток обычно снижается с возрастом. Этот фактор может сделать ЭКО невозможным, поскольку получить собственную яйцеклетку для процедуры будет просто невозможно.

Профессор подчеркнул, что любая одинокая женщина в России имеет право на получение квоты по ОМС для проведения ЭКО. Для этого россиянки могут обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее KP.RU сообщал, что в России благодаря современным технологиям каждый год рождаются дети, которые были зачаты с помощью ЭКО. Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, этот фактор стал важным в улучшении демографической ситуации в стране.