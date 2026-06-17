Россиянки могут получить квоту для процедуры ЭКО: академик РАН рассказал, что для этого необходимо

«Возрастного ограничения для ЭКО у нас нет. Скажу по секрету: в нашем Центре мы наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года. Но для ЭКО по ОМС нужны определенные показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом», — рассказал профессор KP.RU.