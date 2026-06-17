Нижегородская область стала побратимом с 19 городами в странах БРИКС

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева сообщила, что у региона 85 побратимов, 19 из которых — в странах БРИКС. Первый саммит объединения прошёл 16 июня 2009 года. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.