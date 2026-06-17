Нижегородская область стала побратимом с 19 городами в странах БРИКС

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева сообщила, что у региона 85 побратимов, 19 из которых — в странах БРИКС. Первый саммит объединения прошёл 16 июня 2009 года. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Председательство России в БРИКС в 2024 году дало импульс сотрудничеству: Нижний Новгород принял шесть значимых мероприятий, включая встречи министров и профильные форумы. По инициативе губернатора Глеба Никитина регион первым в РФ запустил комплексную программу взаимодействия со странами БРИКС. В 2024‑м утвердили её вторую версию (2025−2027), куда вошло свыше 110 мероприятий.
В 2025—2026 учебном году в нижегородских вузах обучалось более 1400 студентов из стран БРИКС (20% от всех иностранных студентов региона). Образовательные инициативы вышли за рубеж: НГЛУ открыл Центр русского языка в Аддис‑Абебе, НГПУ — Центр открытого образования в индийском Мееруте.
Успешно развивается и культурное сотрудничество: прошли гастроли нижегородского симфонического оркестра в Китае, фестивали бразильского кино, празднования Китайского нового года.
Ранее итоги «Дней Нижнего Новгорода в Минске» подвели власти Нижнего Новгорода.